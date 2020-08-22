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Массовое ДТП с трамваем в Туле попало на видеорегистратор
Видео: instagram.com/4p.tula

Массовое ДТП с трамваем в Туле попало на видеорегистратор

В момент столкновения автомобили стояли на запрещающий сигнал светофора.

Один из участников недавнего массового ДТП с трамваем в Туле опубликовал в сети кадры, снятые видеорегистратором его автомобиля. Как говорится, ничто не предвещало беды: перед столкновением водитель ВАЗа спокойно выехал на Советскую, пропустив на повороте тот самый Suzuki Grand Vitara, в который меньше через минуту его «вобьет» трамвай.
 
В районе поворота на ул. Пирогова машины останавливаются на запрещающий сигнал светофора. От ВАЗа до иномарки в этот момент примерно около 2−3 метров. За 4 секунды до столкновения сзади слышится характерный звук звонка трамвая, а потом раздается мощный грохот и происходит удар, от которого видеорегистратор срывается с крепления.
 

Трамвай собрал три автомобиля: ВАЗ-2114, Suzuki Grand Vitara и Volkswagen Passat. По предварительной информации, водитель трамвая неправильно рассчитала тормозной путь. Водитель отечественной легковушки получил незначительные порезы и поэтому отказался от госпитализации.
 
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В Туле трамвай устроил массовое ДТП, Фото: 1
В Туле трамвай устроил массовое ДТП, Фото: 2
В Туле трамвай устроил массовое ДТП, Фото: 3
В Туле трамвай устроил массовое ДТП, Фото: 4
В Туле трамвай устроил массовое ДТП, Фото: 5
В Туле трамвай устроил массовое ДТП, Фото: 6
В Туле трамвай устроил массовое ДТП, Фото: 7
В Туле трамвай устроил массовое ДТП, Фото: 8
В Туле трамвай устроил массовое ДТП, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:57 +4
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