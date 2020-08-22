Массовое ДТП с трамваем в Туле попало на видеорегистратор

Видео: instagram.com/4p.tula

Один из участников недавнего массового ДТП с трамваем в Туле опубликовал в сети кадры, снятые видеорегистратором его автомобиля. Как говорится, ничто не предвещало беды: перед столкновением водитель ВАЗа спокойно выехал на Советскую, пропустив на повороте тот самый Suzuki Grand Vitara, в который меньше через минуту его «вобьет» трамвай.

В районе поворота на ул. Пирогова машины останавливаются на запрещающий сигнал светофора. От ВАЗа до иномарки в этот момент примерно около 2−3 метров. За 4 секунды до столкновения сзади слышится характерный звук звонка трамвая, а потом раздается мощный грохот и происходит удар, от которого видеорегистратор срывается с крепления.

Трамвай собрал три автомобиля: ВАЗ-2114, Suzuki Grand Vitara и Volkswagen Passat. По предварительной информации, водитель трамвая неправильно рассчитала тормозной путь. Водитель отечественной легковушки получил незначительные порезы и поэтому отказался от госпитализации.