В Туле продолжают аварийно-восстановительный ремонт дорог

Фото: администрация города Тулы

С 4 по 11 сентября в Туле выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия на 16 участках, в том числе на ул. Кирова, ул. Коминтерна, в поселке Плеханово на ул. Заводской, ул. Ступинской и других.

В городской администрации отмечают, что дефекты дорожного покрытия выявляют по результатам объезда дорог сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по предписаниям ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «Тула — без ям!», а также по обращениям граждан.