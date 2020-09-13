Фото: администрация города Тулы
В Туле продолжают аварийно-восстановительный ремонт дорог
Общая площадь выполненных работ за прошедшую неделю — около 2200 кв. м.
С 4 по 11 сентября в Туле выполнили ямочный ремонт дорожного покрытия на 16 участках, в том числе на ул. Кирова, ул. Коминтерна, в поселке Плеханово на ул. Заводской, ул. Ступинской и других.
В городской администрации отмечают, что дефекты дорожного покрытия выявляют по результатам объезда дорог сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по предписаниям ГИБДД, по заявкам, поступившим на сервис «Тула — без ям!», а также по обращениям граждан.
Оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:
- Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке — 10 дней.
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где находится яма.
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