В Тульской области сын продавца поджёг магазин из-за недостачи

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

В Богородицкую полицию сообщили о пожаре в местном магазине, который находится в Школьном переулке. После осмотра помещения появились основания считать, что это был умышленный поджог.

Стражи порядка незамедлительно организовали дальнейшие мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия. В ходе оперативной работы сотрудники отдела МВД установили, что деяние могло быть совершено для сокрытия недостачи.

«Предположительно, одна из женщин-продавцов торговой точки после выявления несоответствия выручки и проданных товаров сообщила о проблеме сыну. Тот, по предварительным данным, решил проникнуть в магазин и скрыть проблему путем поджога. В ночное время он реализовал противоправный умысел. При пожаре никто не пострадал», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские изобличили подозреваемого — это ранее несудимый местный житель. Сейчас в отделе МВД России «Богородицкий» ведут работу по установлению всех деталей случившегося.