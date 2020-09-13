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В Тульской области сын продавца поджёг магазин из-за недостачи
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

В Тульской области сын продавца поджёг магазин из-за недостачи

В результате пожара обошлось без пострадавших.

В Богородицкую полицию сообщили о пожаре в местном магазине, который находится в Школьном переулке. После осмотра помещения появились основания считать, что это был умышленный поджог.
 
 
Стражи порядка незамедлительно организовали дальнейшие мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств происшествия. В ходе оперативной работы сотрудники отдела МВД установили, что деяние могло быть совершено для сокрытия недостачи.
 
 
«Предположительно, одна из женщин-продавцов торговой точки после выявления несоответствия выручки и проданных товаров сообщила о проблеме сыну. Тот, по предварительным данным, решил проникнуть в магазин и скрыть проблему путем поджога. В ночное время он реализовал противоправный умысел. При пожаре никто не пострадал», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
 
Полицейские изобличили подозреваемого — это ранее несудимый местный житель. Сейчас в отделе МВД России «Богородицкий» ведут работу по установлению всех деталей случившегося.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:40 +5
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