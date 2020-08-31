На Красном Перекопе в Туле столкнулись два трамвая

Авария произошла днем 31 августа в районе трамвайного кольца между улицами Перекопской и Михеева.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, в районе трамвайного кольца (в народе «Красный Перекоп») столкнулись трамваи №12 и №14. Двенадцатый ехал в сторону улицы Михеева, а 14-й, выезжая с кольца, не пропустил «собрата».

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако вагоны получили серьезные механические повреждения, к тому же трамвай №14 сошел с рельсов.

Окончательную причину ДТП установят позднее. На момент публикации новости на месте ДТП работали аварийные бригады, которые ставили вагон на пути.