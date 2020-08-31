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На Красном Перекопе в Туле столкнулись два трамвая

На Красном Перекопе в Туле столкнулись два трамвая

Авария произошла днем 31 августа в районе трамвайного кольца между улицами Перекопской и Михеева.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, в районе трамвайного кольца (в народе «Красный Перекоп») столкнулись трамваи №12 и №14. Двенадцатый ехал в сторону улицы Михеева, а 14-й, выезжая с кольца, не пропустил «собрата».

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако вагоны получили серьезные механические повреждения, к тому же трамвай №14 сошел с рельсов.

Окончательную причину ДТП установят позднее. На момент публикации новости на месте ДТП работали аварийные бригады, которые ставили вагон на пути.

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На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 1
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 2
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 3
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 4
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 5
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 6
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 7
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 8
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 9
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 10
На Перекопской столкнулись два трамвая, Фото: 11
На Красном перекопе в Туле столкнулись два трамвая, Фото: 12
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:19 +3
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