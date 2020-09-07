Старинные часы на Тульском оружейном заводе «спрятались» за интерактивным экраном

Уже сегодня горожане могут увидеть в новом оформлении часы, механизм которых был создан два с половиной века назад. Часы на административном корпусе Тульского оружейного завода сделал в 1772 году неизвестный мастер.

В конце XIX — начале XX века часы отмеряли время с огромной башни над центральной частью главного административного корпуса ТОЗа. Заводские часы на здании заводоуправления. Тула, начало ХХ века. В советское время там надстроили третий этаж, а часы перенесли: сначала их установили возле Успенского собора в кремле, а через несколько лет – на здание ТОЗа. Там они провисели до Великой Отечественной — в годы войны старейший тульский хронометр убрали в запасники, где он и пролежал до начала 60-х. В 1969 году про часы вспомнили, немного модернизировали циферблат, удлинили стрелки, поставили небольшой электродвигатель (ранее их запускал вручную смотритель), почистили часовой механизм и повесили на главный корпус ТОЗа.

Часы ТОЗа. Фото начала 2000-х годов.

Сами часы — с боем, маятниковые, имеют пять колоколов. Он действует по принципу ходиков, работой которых управляют три пятипудовые «гирьки» на стальных канатах. Один груз обеспечивает бой четырёх маленьких колоколов, второй отвечает за часовой ход, третий запускает большой колокол, который весит 180 кг.

Механизм часов уникален: каждый зуб шестеренок вытачивали вручную, весь он крепился на каркасе из сосны. Общий вес часов — около полутора пудов.

Подробнее о часах вы можете прочитать в специальном материале Myslo по ссылке.



Вот как выглядели часы еще в начале августа 2020 года.

Как они выглядят сейчас — смотрите в нашей галерее и видео.