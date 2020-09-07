Старинные часы на Тульском оружейном заводе «спрятались» за интерактивным экраном
Часы в новом оформлении, очевидно, презентуют тулякам ко Дню города.
В конце XIX — начале XX века часы отмеряли время с огромной башни над центральной частью главного административного корпуса ТОЗа.
Заводские часы на здании заводоуправления. Тула, начало ХХ века.
В советское время там надстроили третий этаж, а часы перенесли: сначала их установили возле Успенского собора в кремле, а через несколько лет – на здание ТОЗа. Там они провисели до Великой Отечественной — в годы войны старейший тульский хронометр убрали в запасники, где он и пролежал до начала 60-х.
В 1969 году про часы вспомнили, немного модернизировали циферблат, удлинили стрелки, поставили небольшой электродвигатель (ранее их запускал вручную смотритель), почистили часовой механизм и повесили на главный корпус ТОЗа.
Часы ТОЗа. Фото начала 2000-х годов.
Механизм часов уникален: каждый зуб шестеренок вытачивали вручную, весь он крепился на каркасе из сосны. Общий вес часов — около полутора пудов.
Подробнее о часах вы можете прочитать в специальном материале Myslo по ссылке.
Вот как выглядели часы еще в начале августа 2020 года.
Как они выглядят сейчас — смотрите в нашей галерее и видео.