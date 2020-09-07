Москвич нашёл в квартире своей умершей тёти в Тульской области скрипку Страдивари XVII века

Фото BAZA.

Житель Москвы Юрий Курносов нашел скрипку в квартире своей умершей тёти в Узловой. Об этом сообщил телеграм-канал Baza

Мужчина поехал туда 23 августа: в этот день тёте исполнилось бы 90 лет, и Юрий решил прибраться в ее квартире и почтить память родственницы.

Разбирая антресоли, Юрий обнаружил старую скрипку без струн. Внезапно он увидел внутри скрипки подпись автора – Antonius Stradivarius! Там же был обозначен и год производства скрипки — 1691-й.

Юрий считает, что скрипка принадлежала его умершему 10 лет назад дяде. Инструмент передавался по наследству. Юрий планирует установить подлинность скрипки, отреставрировать и продать. Потенциально такая скрипка может стоить сотни тысяч долларов.