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Москвич нашёл в квартире своей умершей тёти в Тульской области скрипку Страдивари XVII века
Фото BAZA.

Москвич нашёл в квартире своей умершей тёти в Тульской области скрипку Страдивари XVII века

Племянник обнаружил ее, разбирая антресоли.

Житель Москвы Юрий Курносов нашел скрипку в квартире своей умершей тёти в Узловой. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
 
Мужчина поехал туда 23 августа: в этот день тёте исполнилось бы 90 лет, и Юрий решил прибраться в ее квартире и почтить память родственницы.
 
Разбирая антресоли, Юрий обнаружил старую скрипку без струн. Внезапно он увидел внутри скрипки подпись автора – Antonius Stradivarius! Там же был обозначен и год производства скрипки — 1691-й.
 
 
Юрий считает, что скрипка принадлежала его умершему 10 лет назад дяде. Инструмент передавался по наследству. Юрий планирует установить подлинность скрипки, отреставрировать и продать. Потенциально такая скрипка может стоить сотни тысяч долларов. 
 
 
 
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:13 +7
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