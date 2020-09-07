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Гурам Аджоев о возможной аренде Глушенкова: «Нас интересует и Месси»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Гурам Аджоев о возможной аренде Глушенкова: «Нас интересует и Месси»

Вот такие последние новости на трансферном рынке.

Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев в интервью «Спорт Экспрессу» прокомментировал возможную аренду полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.

— О нашем интересе к Глушенкову я впервые слышу от вас. Интересен ли он нам? Нас интересует и Месси, но позволить его мы не можем, — заявил Аджоев.

Отметим, что пока «Арсенал» не очень активен на трансферном рынке. По последним данным, команду покинул Ламек Банда. Футболиста арендовал израильский клуб «Маккаби» из Нетании. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба оружейников.

Как пишут СМИ, покинет «Арсенал» и Даниил Лесовой. Сообщается, что он уже подписал контракт с московским «Динамо». Однако об этом трансфере пока не объявили официально.

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