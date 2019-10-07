Кремлевские истории: тульские куранты

С возвращением в кремль колокольни Успенского собора вернулась не только главная архитектурная доминанта города, но и главные его часы.

Между тем истории тульских курантов — без малого четверть тысячелетия! И если на новой колокольне и часы были установлены новые, а как иначе, то совсем неподалеку от них продолжают отсчитывать минуты и самые старые куранты Тулы.

Работа тульских мастеров

Первые тульские куранты установили аж в 1792 году на средства купеческого общества. На каждом из четырех их цифер­блатов была только одна часовая стрелка, как, собственно, тогда и было принято. Считается, что сделаны они тульским оружейником Иваном Кобылиным Большим, то есть старшим из братьев Кобылиных.

Почему изготовление часов было поручено именно оружейнику? Ответ прост. Эта работа требовала высокой точности, и в ней тоже требовался высокий профессионализм. Многие из них и учились профессии, не подковывая блох, а изготавливая часы, различные инструменты и научные приборы. Например, известны часы тульского механика Павла Захавы, который в начале XIX века создавал передовые заводские станки. Среди созданных им часов есть, например, стенные часы, которые заводятся один раз в год. Они хранятся в Музее оружия. А его солнечные часы с отвесом находятся в московском Политехническом музее.

Куранты Успенского собора были ориентированы по сторонам света, а на их циферблате значились не цифры, а буквы. Стрелка была только одна — часовая. Никому никуда торопиться не надо, достаточно знать, который час. Каждые четверть часа куранты били 16 ударов, каждый час играли мелодию в три минуты. Заводили их раз в неделю.



Восстановленная колокольня Успенского собора с курантами на верхнем ярусе, 2019 г.

Павел Буре порекомендовал фирму Винтера

К началу ХХ века иметь город­ские часы с одной стрелкой уже было совсем не модно. Да еще в 1907 году город озадачился приведением кремля в божеский вид, и начали с часов на колокольне. В марте управа поинтересовалась у представителей Торгового дома «Павел Буре» — не могут ли они принять для исправления имеющиеся у города старые часы и установить на соборной площади большие часы с циферблатом. Вскоре был получен ответ, что принять на исправление часы возможностей нет, поскольку не по специальности. Однако легендарный ныне Павел Буре порекомендовал обратиться с заказом на башенные часы в Санкт-Петербург в Торговый дом «Фридрих Винтер». Часовой бизнес этой фирмы в то время процветал. Особенно много заказов было от управления железных дорог — не только на вокзальные часы, но и на крупные карманные для железнодорожников. Башенные часы от Фридриха Винтера имелись уже и в Тульской губернии — на соборе в Кашире.

Столичный офис фирмы, как только к ней проявили интерес, немедленно выслал каталог на башенные часы, а также засыпал туляков вопросами: желательно ли иметь куранты для четвертей часов (сколько ударов) или с игрой какой-либо мелодии по указанию управы. Что же касается новых башенных часов, то фирма Фридриха Винтера уверяла, что они «производятся из материала высшего достоинства, усовершенствованного хода Грагам, почему мы за исправное действие часов при правильном поддержании оных даем многолетнюю гарантию — в течение 2−5 лет. Нами поставлено более 600 экземпляров башенных часов. Между ними весьма сложных: с ¼ боем, с курантами, с несколькими циферблатами, диаметра более трех аршин, каковые повсюду действуют к полному удовлетворению. Имеются относительно сего многочисленные аттестации. Башенные часы крупных размеров и с курантами по специальной смете стоят от 2 000 до 6 000 рублей».

Туляки вернули в Санкт-Петербург заполненный запросный лист по устройству башенных часов, присланный Торговым домом, и план колокольни, на которой предполагалось их установить. И получили ответ, что можно установить даже трехаршинный (чуть больше двух метров) циферблат, для чего необходимо будет сделать отверстия до этого размера. Стоимость работ определили в 3 000 рублей, не считая выбранного тюнинга, — это шло по отдельному тарифу. В обозначенную стоимость входили механизм башенных часов недельного завода, с главными колесами, с устройством боя четверти и часов на 2−3 колоколах.

Циферблат предполагался из красной меди, окрашенный белой масляной краской, с черными цифрами и диаметром в три аршина.

В архивах, правда, финала этой переписки не сохранилось. Но, скорее всего, новые часы для кремля были приобретены, несмотря на внушительную для бюджета Тулы стоимость. Вот только проработали недолго — примерно обозначенную фирмой гарантию в 2−5 лет.

«Как известно, на колокольне Успенского собора в кремле имеются часы, которые находятся в полнейшем бездействии, — писала „Тульская молва“ 9 апреля 1913 года. — А ведь когда-то часы эти ходили, музыкально выбивали четверть, полчаса, три четверти часа и час. Теперь же дошло до того, что и стрелки с часов кто-то снял. Везде памятники старины заботливо охраняются и поддерживаются, а в Туле на них и внимания никто не обращает».

Из этой маленькой заметки можно вывести, что стрелок было больше одной, а значит, куранты уже стояли новые.



Колокольня Успенского собора, начало ХХ века.

История соборных курантов оборвалась в 1936 году после пожара, который уничтожил верхние ярусы колокольни. Куда делись часы, неизвестно.

Скромное обаяние настоящей старины

Между тем в довоенный период и без соборных курантов каждые четверть часа в Туле было кому отбивать. Старинные часы тикали над заводоуправлением оружейного завода. Вот описание этих часов, которое сделал в 1950-е годы корреспондент газеты «Коммунар», видевший их практически в первозданном виде.

«Снаружи башни имеется циферблат диаметром около полутора метров. Длина минутной стрелки — метр, часовой — 75 сантиметров. Механизм часов имеет прямоугольную форму. Размеры его довольно-таки внушительные. Высота вместе с деревянным основанием, на котором они смонтированы, около двух метров, примерно такая же длина, а ширина немногим меньше полуметра. Слева на металлических тросах висят гири.

Механизм состоит из множества бронзовых шестерен. Диаметр самой маленькой из них равен десяти сантиметрам, а самой большой — сорока. Куранты работают по прин­ципу всем известных ходиков. Только здесь вместо одной гири имеются три: одна ходовая, другая для отбоя четвертей и третья для отбоя часов. Вместе они весят более восьми пудов. Как и у ходиков, здесь имеется маятник высотой в полтора метра и больше пуда весом. На всех колоколах стоит надпись: „Самгина“. Куранты четырьмя своими колоколами, расположенными под циферблатом, мелодично отбивают каждые четверть часа, а самым большим — пятым — отбивают часы. Заводятся куранты один раз в двое суток ключом, внешне похожим на заводную ручку автомашины».



Заводские часы на здании заводоуправления. Тула, начало ХХ века.

Каждый зуб шестерен вытачивался вручную, причем с предельной точностью. Весь часовой механизм крепился на каркасе из сосны, которая уменьшает зависимость точности хода часов от температуры. Центральный колокол весит 180 кг, остальные четыре, подававшие мелодию через четверть часа, по четыре пуда. Общий вес часов — около полутора пудов. Что же касается надписи «Самгина», то имеется в виду династия Самгиных, которая владела одним из лучших в России колокольным заводом.

Заводские часы исправно работали до самой войны. Когда немцы подошли к Туле, их сняли со здания заводоуправления. Но когда вернули на место, выяснилось, что после долгой лежки часть деталей вышла из строя, поржавели тросики, разладился бой. Смонтированные заново на открытом воздухе старинные колокола, молоточки и металлические тросы под воздействием атмосферных осадков начали окисляться и отказывались работать.

В 1959 году, когда начали надстраивать заводоуправление, не работающие уже заводские куранты попросту демонтировали.

Вспомнил о них через 10 лет, во время очередной реконструкции предприятия, директор завода Евгений Сабинин. Это он предложил возвести над строящимся корпусом небольшую башенку, где установить старинные куранты. В подкрепление чего вскоре появился приказ о реставрации и отладке часов. Тут же была сформирована группа, руководителем работ назначен начальник заводского конструкторского бюро механизации и автоматизации Михаил Стрекачев, под руководством которого работали опытные слесари Алексей Жогов, Михаил Устинов и мастер-часовщик Виктор Винов, отец и дед которого многие годы ухаживали за этими ценным часами.

Если на старом здании заводоуправления циферблат располагался на высоте девяти метров, теперь его решили поднять еще на десять. Но тут нарисовалась другая проблема: как увеличить диаметр циферблата. Прежний был равен 1400 мм, то есть менее полутора метров, и на новой высоте казался очень маленьким. А увеличивая его круг, пропорционально надо было удлинять стрелки, увеличивать римские цифры. Однако нарушение веса стрелок могло повлечь за собой нарушение точности часов.

Оставался один вариант: переделать стрелки, сохранив прежнюю их форму лиры. В конструкторском бюро была составлена техническая документация, расчеты, а затем в цехах изготовлены и обработаны на специальных станках удлиненные с 750 до 1340 мм часовая и минутная стрелки. Также заводские инженеры разработали систему приводов с электроблоком для автоматической заводки.



Под этим циферблатом скрывается настоящий исторический раритет.

Циферблат в стилистике 70-х годов с алюминиевыми стрелками виден и сейчас. И только знатоки помнят, что за ним скрывается настоящая тульская реликвия, чудом уцелевшая до нашего времени. В них всё, как в старину, единственное нововведение — подведенное электричество.

Ну, а соборные куранты с циферблатом диаметром в два с половиной метра вернулись в кремль в 2014 году. Сделали их в Черноголовке. (Кстати, с этого завода в Туле уже были куранты — они установлены на храме Благовещения). Часовой механизм играет любимый в городе гимн: «Тула веками оружье ковала…». Чтобы звон часов точно воспроизводил ноты, их настраивали при помощи камертона заводские специалисты.

В новейшее время они уже даже прошли испытание на прочность — в прошлом году во время грозы в часы ударила молния.

Механизм после такой встряски было заглючил, однако вовремя проведенное лечение быстро поставило всё на место. Так что мелодия наших курантов по-прежнему исправно радует и туляков, и многочисленных наших гостей.