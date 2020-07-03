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В Туле инвалиды по зрению пожаловались на условия труда: на предприятии «КВАНТ» провели проверку

В Туле инвалиды по зрению пожаловались на условия труда: на предприятии «КВАНТ» провели проверку

Министерство труда и соцзащиты Тульской области взяло ситуацию на контроль.

В министерстве сообщили, что по обращению к уполномоченному по правам человека в Тульской области работников ООО ТПП «КВАНТ», не согласных с введением новых норм труда, снижением заработной платы, условий труда, провели совещание. Ситуацию обсудили с участием гендиректора предприятия, уполномоченного по правам человека, прокуратуры, минпромнауки, администрации Тулы и представителей других заинтересованных органов.

На предприятие направили комиссию для проверки.

«Проверка установила, партнеры предприятия обеспечивают его заказами и своевременно их оплачивают. Работники получают зарплату в полном объеме и вовремя. Органы прокуратуры совместно с Государственной инспекцией труда и Роспотребнадзором начали проверку соблюдения законодательства в ООО ТПП «КВАНТ».

Министерство промышленности и науки ведет поиск партнеров для дополнительной загрузки предприятия заказами. Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку совместно с АО «Корпорация развития Тульской области» продолжает поиск арендаторов на неиспользуемые площади предприятия, — говорится в официальном сообщении министерства соцзащиты региона. — Для обеспечения соблюдения прав работников и согласования принимаемых работодателем решений на общем собрании избраны уполномоченные представители от трудового коллектива.

Ситуация находится на контроле. Нормы выработки и расценки не изменились, размер заработной платы работников не снизился. Принимаются все меры по недопущению нарушения трудовых прав граждан».

Напомним, ранее тулячка Елена Батуева опубликовала в интернете письмо с просьбой о помощи. По ее словам, руководство ООО ТПП «КВАНТ» с 16 июня понизило расценки на оплату труда и одновременно увеличило норму выработки за смену:

«Беспредел на тульском предприятии для слепых!!! В ООО ТПП «КВАНТ» 16.06.20 г. на предприятии был озвучен приказ о понижении расценок оплаты труда и повышении нормы выполнения работ за смену. На предприятии работают в основном инвалиды по зрению и выполняют ручной труд. Коллектив против вступления в силу этого приказа, потому что и так маленькая оплата труда, работа сдельная, средняя зарплата – 8000 р. Условия работы желают лучшего. Зимой в цехах холодно. Работа есть не всегда, часто предприятие на простое. Еще и со стороны начальника участка постоянно унижения, оскорбления. КРИК О ПОМОЩИ:ЧТО ДЕЛАТЬ? За нас никто не заступается, а мы тоже хотим быть, как все, равноправными членами общества. Ходить на работу. Быть в социуме. У нас тоже дети, семьи. Ведь если приказ вступит в силу и мы не сможем его выполнять, нас могут уволить…»

 

 

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