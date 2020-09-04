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Сергей Пенкин выступит для туляков

Сергей Пенкин выступит для туляков

29 октября в Городском концертном зале пройдет концерт Сергея Пенкина.

Артист представит программу «Просто». Имя Сергея Пенкина уже давно не нуждается в представлении и не требует эпитетов. Есть голос, харизма, артистизм и поразительная работоспособность.

В его карьере было много творческих и технических экспериментов, моноспектакли и даже мюзикл.

И вот, насладившись новаторством и экспериментами, артист возвращается к зрителю просто Сергеем Пенкиным — открытым, настоящим, человеком и артистом, каким его знает и любит публика!

Новая программа Сергея Пенкина — это не только двадцать пятое (!) по счету шоу в карьере артиста, но ещё и генеральная репетиция перед грядущим юбилеем — в 2021 году артисту исполнится 60 лет!

 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:44 +1
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