Сергей Пенкин выступит для туляков
29 октября в Городском концертном зале пройдет концерт Сергея Пенкина.
Артист представит программу «Просто». Имя Сергея Пенкина уже давно не нуждается в представлении и не требует эпитетов. Есть голос, харизма, артистизм и поразительная работоспособность.
В его карьере было много творческих и технических экспериментов, моноспектакли и даже мюзикл.
И вот, насладившись новаторством и экспериментами, артист возвращается к зрителю просто Сергеем Пенкиным — открытым, настоящим, человеком и артистом, каким его знает и любит публика!
Новая программа Сергея Пенкина — это не только двадцать пятое (!) по счету шоу в карьере артиста, но ещё и генеральная репетиция перед грядущим юбилеем — в 2021 году артисту исполнится 60 лет!
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