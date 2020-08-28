Фото из архива Myslo.
Статистика по COVID-19 на 28 августа: в Тульской области за сутки заразились 27 человек, скончались двое
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 27 человек, выздоровел 31, умерли двое.
Статистика за всё время такова:
За сутки в России зарегистрировано 4829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 980 405 случаев.
За сутки умерли 110 человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев — 16 914.
За всё время эпидемии в стране от коронавируса излечились 798 466 пациентов. За сутки выздоровели 5905 человек.
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