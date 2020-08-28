Статистика по COVID-19 на 28 августа: в Тульской области за сутки заразились 27 человек, скончались двое

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 27 человек, выздоровел 31, умерли двое.

Статистика за всё время такова:

За сутки в России зарегистрировано 4829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 980 405 случаев.

За сутки умерли 110 человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев — 16 914.

За всё время эпидемии в стране от коронавируса излечились 798 466 пациентов. За сутки выздоровели 5905 человек.