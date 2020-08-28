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На Восточном обводе установили надземный переход: фоторепортаж

На Восточном обводе установили надземный переход: фоторепортаж

Работы проводили ночью.

В ночь на 28 августа в Туле на Восточном обводе между Суворовским училищем и парком «Патриот» установили надземный пешеходный переход.

Как ранее сообщал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, строительство объекта было необходимо для повышения пешеходной доступности в этом месте.

Галерея
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 1
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 2
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 3
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 4
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 5
Надземный переход на Восточном обводе, Фото: 6
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:48 +2
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