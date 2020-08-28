На Восточном обводе установили надземный переход: фоторепортаж
Работы проводили ночью.
В ночь на 28 августа в Туле на Восточном обводе между Суворовским училищем и парком «Патриот» установили надземный пешеходный переход.
Как ранее сообщал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, строительство объекта было необходимо для повышения пешеходной доступности в этом месте.
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