На Восточном обводе установили надземный переход: фоторепортаж

В ночь на 28 августа в Туле на Восточном обводе между Суворовским училищем и парком «Патриот» установили надземный пешеходный переход.

Как ранее сообщал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, строительство объекта было необходимо для повышения пешеходной доступности в этом месте.