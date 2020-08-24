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У туляка арестовали квартиру за миллионный долг по алиментам
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У туляка арестовали квартиру за миллионный долг по алиментам

Сразу после этого мужчина нашел деньги и погасил всю сумму.

У тульских приставов на исполнении находилось производство в отношении злостного алиментщика. Мужчина задолжал на содержание своего ребенка более миллиона рублей и не предпринимал никаких мер для погашения накопившейся суммы.
 
«Вспомнить» о родительских обязанностях должника заставили меры принудительного исполнения. А именно — вынесенное судебным приставом-исполнителем постановление об аресте квартиры, принадлежащей Р.
 
«Поняв, что запланированная сделка по продаже квартиры оказалась под угрозой срыва, должник незамедлительно погасил задолженность по алиментам в полном объеме», — сообщила пресс-служба УФССП России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:23 0
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