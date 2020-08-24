В Ясной Поляне нашли редкий краснокнижный гриб-баран

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А еще в народе его иногда называют «баранёха» или «грифола зонтичная».

На одном из участков старовозрастного леса в Ясной Поляне был найден новый для заповедника вид грибов — Трутовик зонтичный (Poluporus umbellatus). В народе его иногда еще называют «баранёха», «гриб-баран» или «грифола зонтичная».



Как поясняет пресс-служба музея-заповедника «Ясная Поляна», трутовик зонтичный — красивый, редкий представитель грибного царства, занесенный в Красную книгу РФ. Этот гриб состоит из множества плодовых тел с многочисленными шляпками и срастающимися между собой к основанию ножками. Зачастую гриб-баран достигает внушительных размеров. Диаметр некоторых грибов доходит до полуметра, а их масса достигает пяти килограммов.





Грифола зонтичная растет на растительных остатках, пнях и у основания стволов. Выбирая себе места для роста, она предпочитает участки леса с преобладанием широколиственных пород — дуба, клена и ясеня. Грифола зонтичная распространена в Европейской части России, Сибири и Урала, но везде встречается крайне редко.