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В Ясной Поляне нашли редкий краснокнижный гриб-баран
Фото: https://vk.com/yaspol.

В Ясной Поляне нашли редкий краснокнижный гриб-баран

А еще в народе его иногда называют «баранёха» или «грифола зонтичная».

На одном из участков старовозрастного леса в Ясной Поляне был найден новый для заповедника вид грибов — Трутовик зонтичный (Poluporus umbellatus). В народе его иногда еще называют «баранёха», «гриб-баран» или «грифола зонтичная».

Как поясняет пресс-служба музея-заповедника «Ясная Поляна», трутовик зонтичный — красивый, редкий представитель грибного царства, занесенный в Красную книгу РФ. Этот гриб состоит из множества плодовых тел с многочисленными шляпками и срастающимися между собой к основанию ножками. Зачастую гриб-баран достигает внушительных размеров. Диаметр некоторых грибов доходит до полуметра, а их масса достигает пяти килограммов.



Грифола зонтичная растет на растительных остатках, пнях и у основания стволов. Выбирая себе места для роста, она предпочитает участки леса с преобладанием широколиственных пород — дуба, клена и ясеня. Грифола зонтичная распространена в Европейской части России, Сибири и Урала, но везде встречается крайне редко.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:53 +3
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