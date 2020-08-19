Тульский минобр разъяснил, когда дети должны приходить в сад или школу со справкой

«Каждый день перед школой нужно брать справку об отсутствии инфекций» – интернет пестрит подобными фейками. Кому на самом деле нужен будет этот документ?

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала, в каких случаях ребенку перед приходом в школу, техникум или детский сад необходима будет справка об отсутствии инфекций.

1. Дети, которые идут в детский сад впервые после зачисления

Ребенок в этом случае проходит комплексное медобследование и в том числе выдается справка о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями.

2. Дошкольник, который не посещал детский сад более пяти дней

Нужна стандартная справка о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями.

3. Школьники и студенты

Для учеников нет требований СанПиНа, которые обязывают их предоставлять справку о состоянии здоровья. Они будут допускаться до занятий по результата термометрии и визуального осмотра. Если у него не повышена температура и нет признаков простудных заболеваний, то ни одно образовательное учреждение не может потребовать от ученика справки о состоянии здоровья.

4. Дети, у которых есть аллергические реакции

Если у ребенка имеются аллергические реакции, проявления которых схожи с симптомами простуды, например слезотечение, насморк, чихание или кашель, то необходимо получить справку от лечащего врача, в которой будет содержаться эта информация. Этот документ ребенок должен носить с собой и предоставлять при необходимости.