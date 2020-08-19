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Избиратели смогут проголосовать на выборах в Тульскую областную Думу на цифровых участках в Москве

Избиратели смогут проголосовать на выборах в Тульскую областную Думу на цифровых участках в Москве

Находящиеся в Москве в единый день голосования жители Тульской области смогут принять участие в дополнительных выборах седьмого созыва на 30 цифровых участках.

В соответствии с утвержденным Порядком организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 2020 года, на цифровых избирательных участках в столице жители других регионов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов Госдумы, выборах глав субъектов РФ и выборах в региональные парламенты.
 
В единый день голосования-2020 в Тульской области состоятся дополнительные выборы депутатов Тульской областной Думы седьмого созыва в одномандатных округах №13 (город Алексин) и №20 (часть Киреевского района).
 
Чтобы проголосовать на одном из 30 цифровых участков столицы, уже сейчас и до 8 сентября можно подать заявление о включении в список избирателей через портал Госуслуг, в МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии, а со 2 по 8 сентября — в любой участковой избирательной комиссии.
 

 

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