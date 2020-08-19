Момент ДТП с автобусом и кроссовером в Новомосковске снял видеорегистратор

Стоп-кадр видео.

Судя по записи, машина выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

Напомним, утром 19 августа в Новомосковске произошло ДТП с участием автобуса и кроссовера. Транспортные средства столкнулись на автомобильной дороге, которая соединяет город и автомагистраль М-4 «Дон», напротив супермаркета «Линия».

Момент аварии попал на видеорегистратор очевидца, и он опубликовал ее в местном паблике Узловая | Не Слухи . Судя по записи, машина выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.