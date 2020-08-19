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Момент ДТП с автобусом и кроссовером в Новомосковске снял видеорегистратор
Стоп-кадр видео.

Момент ДТП с автобусом и кроссовером в Новомосковске снял видеорегистратор

Судя по записи, машина выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

Напомним, утром 19 августа в Новомосковске произошло ДТП с участием автобуса и кроссовера. Транспортные средства столкнулись на автомобильной дороге, которая соединяет город и автомагистраль М-4 «Дон», напротив супермаркета «Линия».
 
Момент аварии попал на видеорегистратор очевидца, и он опубликовал ее в местном паблике Узловая | Не Слухи. Судя по записи, машина выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора.
 

 
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:42 +5
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