«Арсенал»: краснодарское проклятие

Фото пресс-службы ФК "Краснодар".

Для туляков матчи в Краснодаре который год подряд становятся главным испытанием в календаре. За пять прошедших сезонов в Премьер-лиге оружейники не только не взяли ни одного очка, но и даже не забивали в ворота «быков». К сожалению, и в этот раз изменить печальную статистику не удалось, однако предпосылки к этому были.

По сравнению с предыдущей встречей против «Уфы» в стартовом составе оружейников появилось сразу шесть новых имен. Место в воротах занял Артур Нигматуллин, после долгой паузы с первых минут на поле появились Кирилл Комбаров, Юрий Ковалев и Георги Костадинов. Пару центральных на сей раз составили Беляев и Денисов, а пропускавшего из-за дисквалификации Кингса в центре заменил Игорь Горбатенко.

Пока краснодарцы разбирались с многочисленными изменениями в старте туляков, оружейники уже на 13-й секунде должны были открывать счет. Луценко заставил ошибиться в центре поля полузащитника «быков», вышел один на один с Сафоновым, но не смог того переиграть. Этот момент мог бы стать поворотным в матче, но, как известно, футбол не знает сослагательного наклонения.

Как ни старались туляки, этот момент стал единственным в первом тайме. В свою очередь, забрав мяч под контроль, хозяева начали искать лазейки в насыщенной обороне красно-желтых. И тут нужно отдать должное игре нашей команды в обороне: защитники грамотно и без особых проблем ликвидировали угрозы у своих владений. А если даже «Краснодару» удавалось наносить удары, то Нигматуллин четко справлялся со своей работой.

Однако туляки все же дрогнули в концовке тайма. «Краснодар» после подачи углового провел затяжную атаку и просто «растянул» оборону оружейников. Петров получил мяч на углу штрафной и пробил в ближний угол — 1:0.

Для того, чтобы исправить ситуацию еще в первом тайме, у оружейников оставалось десять минут. И туляки могли уйти в раздевалку с приемлемым счетом: под занавес первой половины туляки дважды хорошо навешивали от углового флажка, но сначала Луценко не попал в створ, а затем Бауэр запустил мяч с 30 метров в краснодарское небо.

После перерыва ситуация практически не изменилась. Хозяева продолжали методично прижимать «Арсенал» к своим воротам. В начале второго тайма краснодарцы могли удвоить счет: Вандерсон промчался по флангу и пробил в дальний угол, Бауэр грудью встал на пути мяча и не позволил ему оказаться в сетке.

На 54-й минуте очередная вылазка к воротам соперника могла завершиться голом туляков. Беляев после подачи Горбатенко от углового флажка пробил в дальний угол, но Мартынович вынес мяч из ворот.

А затем оружейники вновь не уследили за игроками «Краснодара». Берг получил шикарный пас от Газинского за шиворот нашим защитникам и удвоил счет.

В концовке встречи оба тренера сделали ряд замен, в частности, у канониров на поле вышли Ткачев и Хлусевич. Оба имели шансы отличиться результативными действиями. На 84-й минуте Ткачев отдал точный пас на ворвавшегося в штрафную Луценко, тот пробил в ближний угол, но мяч разминулся со штангой.

Затем Хлусевич бил примерно с той же позиции, что и Петров в первом тайме, но «снаряд» вновь прошел мимом цели. Пожалуй, лучшую возможность забить уже в компенсированное время имел Ткачев. Сергей мощным ударом со штрафного обвел стенку, и мяч уже опускался в дальний угол, но Сафонов чудом его остановил. Итог — «Арсенал» вновь уступает «Краснодару» в гостях.

В целом «Арсенал» неплохо смотрелся на фоне одного из грандов российского футбола. Но индивидуальные ошибки и нереализованные моменты, как это было в предыдущих встречах против «Краснодара», не позволили взять очки в столице юга. Задача снять краснодарское проклятие сохраняется на будущий сезон.

Впереди у нашей команды непростой поединок со столичным «Динамо» дома. Чтобы не загнать себя в подвал турнирной таблицы, в этой встрече тулякам кровь из носа нужна будет победа. В противном случае, выбираться с низов будет крайне сложно.

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0

18 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар», 3518 зрителей. Судьи Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Валерий Данченко (Уфа), Николай Богач (Люберцы).

Голы: Петров (35, 1:0), Берг (66, 2:0).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Камболов, 83), Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин (Классон, 75), Олссон, Кайо, Кабелла (Сулейманов, 46), Вандерсон (Кутовой, 83), Берг (Мацукатов, 89).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хлусевич, 61), Денисов (Довбня, 19), Беляев (Бурлак, 76), Бауэр, Горбатенко (Ткачев, 61), Чаушич, Костадинов, Лесовой (Банда, 76), Ковалев, Луценко.

Предупреждения: Денисов (16), Уткин (27), Бауэр (37), Чаушич (54), Петров (62), Берг (64), Олссон (74).

Удары (в створ): 14 (7, 1 — штанга) — 11 (4). Угловые: 4 — 4. Голевые моменты: 4 — 2.