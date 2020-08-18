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Новый этап снятия ограничений: как будут работать тульские батутные центры и квест-комнаты
Фото: yandex.ru

Новый этап снятия ограничений: как будут работать тульские батутные центры и квест-комнаты

Обязательное условие для посетителей – соблюдение социальной дистанции и использование масок.

В рамках очередного этапа снятия коронавирусных ограничений в Тульской области с 20 августа могут возобновить работу батутные центры и квест-румы. При этом должны соблюдаться обязательные требования Роспотребнадзора.

требования для батутных центров
  • Перед началом работы обязательно проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, а также всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), инвентаря, скамеек – не реже 1 раза в 2 часа, санузлов, раздевалок – не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования – не реже 1 раза в 4 часа.
  • Обеспечение контроля работы системы вентиляции и регулярного проветривания помещений.
  • Проведение в центре обеззараживание воздуха с применением бактерицидных облучателей закрытого типа.
  • Расстановка оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 м.
  • Использование индивидуальных шкафчиков в раздевалке с учетом соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м. (сигнальная разметка).
  • Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки) не менее 1,5 метров (сигнальная разметка).
  • Ограничение одновременного посещения центра посетителями до 50% вместимости.
  • Временные интервалы по посещению центра – не менее 30 минут для проведения дезинфекционной обработки.
  • Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами.
  • Обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты для сотрудников.
  • Организация перед началом смены «входного фильтра» с обязательным измерением температуры сотрудникам не менее двух раз в день, а также посетителям при входе.  
  • Использование сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты (маски), при занятиях на батутах – индивидуальных бахил-носков.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КВЕСТ-КОМНАТ
  • Перед началом работы – проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
  • Измерение температуры у посетителей на входе в помещение.
  • Обязательная дезинфекция предметов игрового оборудования, с которыми контактирует большое количество посетителей.
  • Соблюдение социальной дистанции (1,5-2 метра) при нахождении сотрудников и посетителей в фойе, квест-комнатах, при входе и выходе.
  • Ограничение одновременного посещения игр количеством участников не более 5 человек.
  • Установить интервалы между игровыми мероприятиями не менее 30 минут для проведения дезинфекционной обработки.
  • Обязательное использование персоналом организации средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).
  • Предусмотреть на входе (выходе) в организацию коврики с антисептической (дезинфицирующей) пропиткой для дезинфекции обуви посетителей.  
  • В помещениях с нахождением посетителей применять бактерицидные облучатели закрытого типа.
  • Осуществлять регулярное проветривание помещений между играми.
  • Организовать места обработки рук антисептическими средствами или дезинфицирующими салфетками.
  • Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств в организации.
  • Осуществление сбора и утилизации использованных средств индивидуальной защиты.
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