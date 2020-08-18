Новый этап снятия ограничений: как будут работать тульские батутные центры и квест-комнаты

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Обязательное условие для посетителей – соблюдение социальной дистанции и использование масок.

В рамках очередного этапа снятия коронавирусных ограничений в Тульской области с 20 августа могут возобновить работу батутные центры и квест-румы. При этом должны соблюдаться обязательные требования Роспотребнадзора.