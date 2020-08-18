Фото: yandex.ru
Новый этап снятия ограничений: как будут работать тульские батутные центры и квест-комнаты
Обязательное условие для посетителей – соблюдение социальной дистанции и использование масок.
В рамках очередного этапа снятия коронавирусных ограничений в Тульской области с 20 августа могут возобновить работу батутные центры и квест-румы. При этом должны соблюдаться обязательные требования Роспотребнадзора.
требования для батутных центров
- Перед началом работы обязательно проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, а также всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), инвентаря, скамеек – не реже 1 раза в 2 часа, санузлов, раздевалок – не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования – не реже 1 раза в 4 часа.
- Обеспечение контроля работы системы вентиляции и регулярного проветривания помещений.
- Проведение в центре обеззараживание воздуха с применением бактерицидных облучателей закрытого типа.
- Расстановка оборудования с соблюдением дистанции не менее 1,5 м.
- Использование индивидуальных шкафчиков в раздевалке с учетом соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 м. (сигнальная разметка).
- Обеспечение соблюдения социального дистанцирования в местах общего пользования (холлы, стойки) не менее 1,5 метров (сигнальная разметка).
- Ограничение одновременного посещения центра посетителями до 50% вместимости.
- Временные интервалы по посещению центра – не менее 30 минут для проведения дезинфекционной обработки.
- Организация при входе и в местах общего пользования мест обработки рук антисептическими средствами.
- Обеспечение пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты для сотрудников.
- Организация перед началом смены «входного фильтра» с обязательным измерением температуры сотрудникам не менее двух раз в день, а также посетителям при входе.
- Использование сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты (маски), при занятиях на батутах – индивидуальных бахил-носков.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КВЕСТ-КОМНАТ
- Перед началом работы – проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
- Измерение температуры у посетителей на входе в помещение.
- Обязательная дезинфекция предметов игрового оборудования, с которыми контактирует большое количество посетителей.
- Соблюдение социальной дистанции (1,5-2 метра) при нахождении сотрудников и посетителей в фойе, квест-комнатах, при входе и выходе.
- Ограничение одновременного посещения игр количеством участников не более 5 человек.
- Установить интервалы между игровыми мероприятиями не менее 30 минут для проведения дезинфекционной обработки.
- Обязательное использование персоналом организации средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски).
- Предусмотреть на входе (выходе) в организацию коврики с антисептической (дезинфицирующей) пропиткой для дезинфекции обуви посетителей.
- В помещениях с нахождением посетителей применять бактерицидные облучатели закрытого типа.
- Осуществлять регулярное проветривание помещений между играми.
- Организовать места обработки рук антисептическими средствами или дезинфицирующими салфетками.
- Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств в организации.
- Осуществление сбора и утилизации использованных средств индивидуальной защиты.
Другие статьи по темам
Событие
Место