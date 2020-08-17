В Тульской области тесты на коронавирус сдали более 200 тысяч жителей

Глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил губернатору Алексею Дюмину об эпидемиологической обстановке в регионе.

- Мы уже 14 дней видим совершенно стабильный уровень заболеваемости [коронавирусом]. На прошлой неделе было 224 случая, на позапрошлой — 222. Темп прироста заболеваемости этой инфекцией составляет 0,32%. Продолжается снижение заболеваемости внебольничной пневмонией уже седьмую неделю. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями по-прежнему ниже порогового уровня — зарегистрировано меньше 3000 случаев, что ниже порога на 13%.

По словам Ломовцева, охват тестирования населения методом ПЦР составляет от 80 до 110 на 100 тыс. населения. Это обусловлено снижением числа контактов в очагах и числа госпитализированных.

В целом, по области за весь период на коронавирусную инфекцию обследовано больше 200 тысяч туляков.

Глава Роспотребнадзора напомнил, что Управление мониторит случаи заболевания коронавирусом среди тех, кто возвращается с отдыха из-за границы или российских курортов.

- Сохраняются единичные случаи заболевания среди данного контингента. Их на прошлой неделе было два. В очагах организованы противоэпидемиологические мероприятия.

Александр Ломовцев рассказал губернатору, что из-за границы прибыли 127 человек, в том числе 10 иностранцев. 75 человек уже сдали тесты на ковид.

По словам Ломовцева, информация о прибывающих из-за рубежа туляках подгружается на закрытый портал регионального Роспотребнадзора.