Масочный режим в Тульской области продлили до 31 августа

По-прежнему под запретом проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно изменениям, действие некоторых ограничений , введенных в регионе из-за коронавируса, продлевается до 31 августа.

«Сохраняется масочный режим в местах общего пользования. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Вместе с тем, с 20 августа при условии полного соблюдения требований Роспотребнадзора могут возобновить свою работу батутные центры и квест-комнаты.