Масочный режим в Тульской области продлили до 31 августа
По-прежнему под запретом проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.
Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Согласно изменениям, действие некоторых ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса, продлевается до 31 августа.
«Сохраняется масочный режим в местах общего пользования. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
Вместе с тем, с 20 августа при условии полного соблюдения требований Роспотребнадзора могут возобновить свою работу батутные центры и квест-комнаты.
С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться ТУТ.
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