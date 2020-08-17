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Масочный режим в Тульской области продлили до 31 августа

Масочный режим в Тульской области продлили до 31 августа

По-прежнему под запретом проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
 
Согласно изменениям, действие некоторых ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса, продлевается до 31 августа.
 
«Сохраняется масочный режим в местах общего пользования. По-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 
Вместе с тем, с 20 августа при условии полного соблюдения требований Роспотребнадзора могут возобновить свою работу батутные центры и квест-комнаты.
 
С полным текстом изменений в Указ можно ознакомиться ТУТ
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