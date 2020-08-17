Прием граждан в тульском правительстве: обязательные маски и 15 минут на каждого посетителя

Фото из архива Myslo.

На оперативном совещании у губернатора рассказали о том, как пройдет возобновленный личный прием на фоне коронавирусных ограничений.

Об этом рассказала начальник Управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан правительства Татьяна Доморникова.

Татьяна Доморникова Личный прием в обязательном порядке будет проводиться с использованием масок и измерением температуры при входе. В приемной установлено оборудование для измерения температуры воздуха и обработки рук антисептиками. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, график приема составлен с учетом перерыва после каждого приема для обработки помещения. На прием отводится 15 минут во избежание контакта между посетителями. Прием организован по предварительной записи. Запись ведется на портале «Открытый регион71» и по телефону 30−62−75.

В настоящее время уже записалось 44 человека. Больше всего — к министру здравоохранения, начальнику ГЖИ, министру имущественных и земельных отношений.

Напомним, прием граждан в правительстве Тульской области возобновляется с 18 августа. Подробности здесь.