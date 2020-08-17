В Богородицком парке кто-то «выпил» почти весь пруд

Почти два с половиной месяца назад в Богородицке, после расчистки и укрепления плотины, был заполнен водой пруд возле Дворца графов Бобринских. В райцентре продолжаются масштабные работы по благоустройству.

Недавно пруд в городском парке сильно обмелел – вода «ушла», обнажив дно. Местные жители связывают это с реконструкцией расположенной на водоёме плотины.