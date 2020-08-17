В Богородицком парке кто-то «выпил» почти весь пруд
Предположительно, водоём обмелел из-за плотины, которую недавно укрепили.
Почти два с половиной месяца назад в Богородицке, после расчистки и укрепления плотины, был заполнен водой пруд возле Дворца графов Бобринских. В райцентре продолжаются масштабные работы по благоустройству.
Недавно пруд в городском парке сильно обмелел – вода «ушла», обнажив дно. Местные жители связывают это с реконструкцией расположенной на водоёме плотины.
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