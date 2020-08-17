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В Богородицком парке кто-то «выпил» почти весь пруд

В Богородицком парке кто-то «выпил» почти весь пруд

Предположительно, водоём обмелел из-за плотины, которую недавно укрепили.

Почти два с половиной месяца назад в Богородицке, после расчистки и укрепления плотины, был заполнен водой пруд возле Дворца графов Бобринских. В райцентре продолжаются масштабные работы по благоустройству.

Недавно пруд в городском парке сильно обмелел – вода «ушла», обнажив дно. Местные жители связывают это с реконструкцией расположенной на водоёме плотины.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:05 +3
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Место
Тульская областьБогородицк

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