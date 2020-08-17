Житель Тепло-Огаревского района спас женщину из огня

Фото: gazetateploe.ru

Всё могло бы закончиться трагически, но рядом оказался 34-летний Александр Мусатов. С ним пообщались сотрудники районной газеты «Наша жизнь».

– Дым из-под кровли дома увидела соседка, – рассказал Александр, скромный 34-летний мужчина, который не побоялся ворваться в охваченный пламенем дом и вынести из огня женщину. – Она же прибежала за мной, чтобы вместе попробовать справиться с пожаром. Подбегая к дому, я увидел в окне дальней комнаты силуэт женщины.

Дальше, как признается молодой человек, действовал по инерции: выбил окно и понял, что без противогаза просто задохнется в дыму. В считанные секунды вернулся за противогазом, выбил дверь и оказался внутри горящего дома.

– В клубах дыма я совершенно ничего не видел, но расположение комнат примерно знал. Двигаться пришлось ползком по полу – выше был густой дым и жар огня. Соседку я нашел на пороге комнаты – похоже, она пыталась выбраться, но самостоятельно сделать этого не смогла, – продолжает мужчина.

Обнаружив женщину, Александр ползком выбираться на улицу, вытаскивая пострадавшую.

– Соседка успела сильно надышаться угарным газом, была без сознания, не дышала. Но приемы первой медицинской помощи смогли привести её в чувство до прибытия врачей. Пожарные приехали достаточно быстро. Мы сообщили им, что в горящем доме находится газовый баллон. Их действия позволили предотвратить взрыв. Женщина была доставлена в районную больницу, к счастью, обошлось без ожогов.

Как признаются сами пожарные, женщину вряд ли можно было бы спасти, если бы вовремя не подоспел Александр Мусатов. Хотя сам мужчина не считает, что совершил героический поступок:

– Поверьте, каждый бы на моем месте поступил бы так. Это безумно страшно, когда человек оказывается в огне.

Александр Мусатов – электромонтажник, трудится на больших стройках и промышленных объектах, не раз сталкивался с трагедиями на производстве. Он сетует только об одном – что заставил сильно переживать свою пожилую маму. Известно, что в ГУ МЧС России по Тульской области принято решение о поощрении Александра за смелые и решительные действия.