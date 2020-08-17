новости
новости
Регистрация
В Заречье водитель «семёрки» снёс забор частного дома и сбежал
Фото: instagram.com/tula.chp

В Заречье водитель «семёрки» снёс забор частного дома и сбежал

Виновник ДТП не беспокоился о машине, лишь забрал свои вещи.

Примерно в 16.30 на ул. Луначарского в Туле произошло ДТП. Водитель «Лады» седьмой модели, предположительно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор частного дома.

Увидев последствия, мужчина решил спешно ретироваться. Забрав из салона личные вещи, он бросил машину и сбежал. Установить все обстоятельства аварии и найти автовладельца предстоит сотрудникам ГИБДД.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 18:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПаварияпроисшествиеврезался в забор
Место
Тулаулица Луначарского

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицком парке кто-то «выпил» почти весь пруд
В Богородицком парке кто-то «выпил» почти весь пруд
На выезде из Тулы перевернулась фура: движение перекрыто
На выезде из Тулы перевернулась фура: движение перекрыто
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.