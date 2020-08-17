В Заречье водитель «семёрки» снёс забор частного дома и сбежал

Фото: instagram.com/tula.chp

Виновник ДТП не беспокоился о машине, лишь забрал свои вещи.

Примерно в 16.30 на ул. Луначарского в Туле произошло ДТП. Водитель «Лады» седьмой модели, предположительно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор частного дома.

Увидев последствия, мужчина решил спешно ретироваться. Забрав из салона личные вещи, он бросил машину и сбежал. Установить все обстоятельства аварии и найти автовладельца предстоит сотрудникам ГИБДД.