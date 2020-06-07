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В Богородицке наполнили пруд: жители делятся фото и видео в соцсетях
Фото из группы ВКонтакте "Типичный Богородицк".

В Богородицке наполнили пруд: жители делятся фото и видео в соцсетях

Полюбуйтесь местными красотами!

В Богородицке после расчистки наполнили пруд возле Дворца графов Бобринских. Местные жители делятся фотографиями и видео в соцсетях:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя любимая набережная?? #богородицк

Публикация от Женечка (@janekochetova)

Как рассказал блогер Вадим Разумов, на сегодняшний день это не запланированный процесс, а следствие восстановления плотин.

- Вода сама стала поступать в ниши старинных прудов. Впереди горожан ждет настоящий праздник – официальный пуск воды в пруды, - сообщил блогер.

Напомним, пруд спустили пару лет назад, чтобы укрепить плотину. В 2019 году город стал победителем Всероссийского конкурса. На проект «Город-театр» выделили грант в 54 млн рублей. Чтобы привести набережную в более красивый вид, обязательным условием стала расчистка пруда.

Как рассказывал глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин, в результате очистных работ обнаружили несколько родников, а также ключи, которые находились на территории пруда. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:39 +6
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