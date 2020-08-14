Сколько зарабатывают и чем владеют тульские министры?

Опубликованы официальные сведения о доходах и имуществе министров Тульского правительства за 2019 год.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев за год заработал больше, чем год назад: его доход составил 6 098 070,42 руб. У него в собственности находится квартира 68,2 кв. м, а также есть квартира в пользовании — 35,1 кв. м. Министр задекларировал автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года выпуска.

Александр Бибиков, министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области, задекларировал доход в 4 137 454,96 руб. У него в собственности находятся два земельных участка (900 и 1500 кв. м), две квартиры (47,1 и 112,1 кв. м). В пользовании — квартира 58,5 кв. м. Автопарк Бибикова состоит из трех автомобилей «Мицубиси»: «Лансер Эво» 2008 г., «Лансер» 1996 г., «Паджеро» 2008 г. Также есть прицеп.

Министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин заработал в 2019 году 2 844 786,46 руб. В его собственности находится квартира площадью 81,5 кв. м (общая долевая собственность — ½), автомобилей не зарегистрировано.

Супруга Алексея Давлетшина также владеет ½ квартиры и автомашиной «Мазда 3». За год она заработала 12 274 920, 02 руб.

Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, задекларировал доход в 5 210 813,25 руб. В его собственности есть квартира (общедолевая собственность — ¼), а также комната. В пользовании у него две квартиры (41,6 и 46,3 кв. м). Министр владеет автомобилем «Мерседес Бенц GLC» 2019 года выпуска.

Супруга Родиона Дудника владеет квартирой в общедолевой собственности, а также автомобилем «Мерседес Бенц» GLC класса 2018 г. Жена министра за год заработала 1 160 419,35 руб.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Олег Иванович Дючков заработал за 2019 год 2 828 150,41 руб. Имеет в собственности квартиру 58,3 кв. м и легковушку «Опель Астра» 2008 г. в.

Его жена задекларировала доход в 8 031,3 руб. Она владеет участком земли (1231 кв. м) и двумя квартирами (39,6 и 46,1 кв. м), в пользовании у нее также есть квартира в 58,3 кв.м. Автомобиля нет.

Министр экономического развития Тульской области Марчел Кептэнарь задекларировал доход в 3 890 188, 61 руб. У него в собственности есть участок (общедолевая ¼, площадью 760 кв. м), часть дома площадью 174,8 кв. м (¼ общедолевая). Автомобиля нет.

Супруга министра заработала 1 065 315,57 руб. У нее в собственности имеется мансардный дом с надворными постройками (289,1 кв. м), земельный участок (1252 кв. м), также в пользовании часть дома и участок. На нее записан автомобиль «Мазда» CX-5 2013 года выпуска.

Министр финансов Александр Климов задекларировал доход 3 431 921, 16 руб. У него в индивидуальной собственности квартиры (65,1, 29,4 кв. м) и еще три квартиры (доли и совместная собственность), земельный участок (1125 кв. м), дом (50,8 кв.м.) и машиноместо, а также авто «Киа Сорренто» 2011 г. в.

Супруга министра финансов заработала 195 952,6 руб. У нее в общедолевой собственности две квартиры и земля, автомобиль «Мазда 3» 2008 года.

Министр строительства Константин Лопухов заработал 2 867 786,32 руб. Владеет автомобилем «Мицубиси Фузо» 1991 г. в. В собственности у него два земельных участка и гараж, а также две квартиры по 49 кв. м и жилой дом 243 кв. м.

Супруга Лопухова задекларировала доход в 1 455 510, 15 руб., владеет земельным участком для размещения административных и офисных зданий (1670 кв. м), двумя нежилыми зданиями (216 и 168,4 кв. м). В пользовании у нее два участка (1012 и 983 кв. м) и жилой дом площадью 243 кв. м. У двоих несовершеннолетних детей министра в пользовании по одному земельному участку ИЖС и дому (у каждого).

У Михаила Пантелеева, министра имущественных и земельных отношений Тульской области, есть квартира (86,2 кв. м) в собственности и еще одна в пользовании. Также он является владельцем автомобиля «Мерседес Бенц ML350 4MATIC» 2012 г. За 2019 год министр заработал 3 501 983,08 руб.

У супруги Пантелеева в пользовании квартира. Она также владеет автомобилем «Ауди А6» 2012 года выпуска. Ее годовой доход составил 3900 руб.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов имеет в распоряжении земельный участок и жилой дом (202,3 кв. м). Также у него в собственности BMW X5 2017 г. Министр заработал 3 500 147,36 руб.

У его жены в собственности участок и дом (1/3 общедолевая, 80 кв. м), в распоряжении также дом (202,3 кв. м) и участок. Супруга министра заработала 108 053,17 руб.

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, задекларировал 5 175 170,8 руб. У него есть в общедолевой собственности (1/3) участок и квартира. Автомобиль — «БМВ Х5» 2017 г.

Его супруга владеет квартирой, гаражом и участком земли. Также в ее пользовании есть квартира площадью 78,1 кв. м. Доход женщины — 237 834,39 руб. за год.

Андрей Платов, министр промышленности и науки Тульской области задекларировал доход за 2019 год в 4 372 646, 49 руб. В его в собственности у него земля (600 кв. м) и квартира (общедолевая собственность 1/3, площадь 58,7), в пользовании — еще квартира. Он владеет автомобилем «Киа Спортейдж» 2011 г. в.

Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области, заработала в прошлом году 3 636 048,47 руб. В ее собственности дача, земельный участок и две квартиры (59,2 и 89,4 кв. м). Ездит министр на автомобиле «Ниссан Жук» 2013 года выпуска.

Министр сельского хозяйства Андрей Степин заработал 1 919 805,06 руб. Он владеет автомобилем «Шевроле Круз» 2014 г. в. У него в пользовании квартира (54, 9 кв. м). Его супруга заработала 480 063,96 руб. В ее собственности есть квартира (54,9 кв. м).

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк задекларировал 7 290 722,62 руб. В его собственности: жилой дом (184,30 кв.м.), столовая (719,3 кв. м), 2 квартиры в совместной собственности (146 и 58 кв. м), нежилое помещение (магазин), 2 машиноместа, склад (250 кв. м), земельный участок для размещения административных зданий (2833 кв. м) и садовый участок 1219 кв.м. Министр владеет автомобилем «Лэнд Ровер Рейндж Ровер» 2013 г. в. В распоряжении имеет квартиру площадью чуть более 50 кв.м.

Супруга министра за год заработала 28 610,93 руб. У нее в собственности 2 машино-места, и две квартиры (в общей совместной собственности), а также «Тойота Камри» 2019 года. Плюс — квартира в пользовании.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов заработал за год 3 628 433,12 руб. В его собственности есть квартира (55,7 кв. м), также есть квартира в пользовании. Передвигается министр на Toyota Corolla 2013 г.

Алевтина Шевелева, министр образования Тульской области, заработала 3 961 466,99 руб. У нее в собственности есть квартира (50,9 кв. м), а также автомобиль «Рено Каптюр» 2019 года выпуска.

Как мы видим, зарплаты многих наших министров прилично выросли по сравнению с прошлым годом. Прошлогодние декларации можно посмотреть здесь.