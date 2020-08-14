Центральную площадь Новомосковска благоустроят за 80 млн рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В ходе рабочей поездки в Новомосковск Алексей Дюмин проконтролировал исполнение своих поручений.

Губернатор проинспектировал ремонт улицы Трудовые резервы. Это одна из самых важных и протяжённых улиц в городе. Её ремонт входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Глава городской администрации Алексей Бирюлин сообщил, что работы выполнены на 80%. На участке протяженностью 1,4 км уже сделано новое освещение, завершаются укладка асфальта, оборудование съездов и примыканий, установка ограждений. Работы закончат к 1 сентября. Почти 10 км городских дорог отремонтируют по другим программам и «Народному бюджету».

Губернатор поинтересовался, как выполняются работы по подведению воды, ремонту дорог и благоустройству, которые он поручил провести в начале года.

Алексей Бирюлин рассказал, что для улучшения водоснабжения населенных пунктов Холтобино, Шишлово и Савино идет прокладка труб. Работы завершат в сентябре. До 1 октября отремонтируют дороги к детским садам в мкр. Гипсовый и на ул. Космонавтов. В сентябре завершится благоустройство 34 дворов.

В 2021 году 80 млн рублей из регионального бюджета направят на реконструкцию Центральной площади Новомосковска. Она будет поделена на зоны. Появится место для проведения городских праздников и концертов, на площади сделают сухой фонтан и сезонные инсталляции.

В другой зоне разместятся кафе, арт-сцена и амфитеатр. Предусмотрены детская площадка и сквер. На площади уложат плитку и асфальт, сделают озеленение, установят освещение и видеонаблюдение. Работы планируют завершить к сентябрю следующего года.

Здание бывшего кинотеатра «Победа» тоже отремонтируют. Там разместится Дворец бракосочетания, шесть судебных участков мировых судей и кабинет психологической поддержки для урегулирования семейных конфликтов.