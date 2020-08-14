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В Новомосковске обновили городской парк
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Новомосковске обновили городской парк

Масштабное благоустройство было приурочено к 90-летию города.

Алексей Дюмин проинспектировал Центральный парк Новомосковска, где прошли комплексные работы по благоустройству. Там реконструировали спортивные объекты, построили лыжероллерную трассу, сделали площадку для воркаута. В ближайшее время в парке появится Центр уличного баскетбола.

Для строительства этих объектов привлечены серьёзные внебюджетные средства – более 42 млн рублей.  Новый парк площадью более 1000 квадратных метров уже осваивают скейтбордисты. Ребята рассказали Алексею Дюмину, что они долго ждали появления такого объекта в Новомосковске.

Комплекс для любителей экстремальных видов спорта оснащен разноуровневыми фигурами, здесь поставлены скамейки, сделано освещение. Над парком установлен тент, который позволит заниматься здесь в любую погоду. 

Уже 18 августа там пройдут открытые соревнования по скейтбордингу. Детские и спортивные площадки оборудованы энергосберегающим освещением, лавочками и урнами. Для безопасности детей детские и игровые зоны имеют ударогасящее резиновое покрытие.

Также Алексей Дюмин осмотрел Центр уличного баскетбола, который создается совместно с Российской федерацией баскетбола в рамках инвестиционной программы «Промсвязьбанка». Подрядчик уже уложил асфальт и в ближайшее время приступит к установке оборудования.

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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьНовомосковск

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