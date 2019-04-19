Сколько зарабатывают и чем владеют чиновники правительства Тульской области

Фото из архива Myslo.

Правительство опубликовало официальные сведения о доходах и имуществе членов регионального кабмина за 2018 год.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев за год заработал 4 311 104,57 руб. У него в собственности находится квартира 68,2 кв. м, а также есть квартира в пользовании — 35,1 кв. м. Министр ездит на BMW Х3 XDRIVE 30D 2013 года выпуска.

Александр Бибиков, министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области, задекларировал доход в 2 131 373,79 руб. У него в собственности находятся два земельных участка (900 и 1500 кв. м), а также три квартиры (47,1, 38,7 и 76,9 кв. м). В пользовании — квартира 58,5 кв. м. Автопарк у Александра Александровича состоит из трех машин марки «Мицубиси»: «Лансер Эво» 2008 г., «Лансер» 1996 г., «Паджеро» 2008 г. Также есть прицеп.

Министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева заработала в 2018 году 4 424 536,08 руб. В ее собственности находится земельный участок (1400 кв. м), три квартиры — две в совместной собственности, одна — в индивидуальной (65,2 кв. м). Машин на министра не зарегистрировано.

Супруг Юлии Вепринцевой владеет гаражом и двумя квартирами (в совместном пользовании). Также у него есть квартира, находящаяся в пользовании. Транспортные средства: снегоболотоход CFMOTO CF-500−2A, маломерное судно «Кайман», «Мицубиси Лансер» 2012 г., «Мицубиси Паджеро» 2013 г., а также прицеп. Супруг заработал за год 690 000 рублей.

Родион Дудник, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, задекларировал 3 482 876,44 руб. В его собственности находится квартира (общедолевая – ¼), а также комната. В пользовании у него две квартиры (41,6 и 46,3 кв. м). Министр передвигается по городу на «Вольво ХС60» 2013 года выпуска.

Супруга Родиона Борисовича владеет квартирой в общедолевой собственности, а также автомобилем «Мерседес Бенц» GLC класса 2018 г. Жена министра за год заработала 3 037 293,92 руб.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр экономического развития Григорий Лаврухин заработал за год 4 038 646,49 руб. В его собственности три земельных участка (два из них — общедолевые), жилой дом 45 кв. м, две квартиры (одна в общедолевой собственности — ½). В пользовании есть квартира 31 кв. м. Григорий Викторович владеет мотоциклом «Хонда СВ400SF» 1996 года выпуска.

У супруги две квартиры (общедолевые – по ½), в пользовании — земельный участок и жилой дом. Годовой доход женщины составил 184 710,04 руб.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина задекларировала 3 855 090,27 руб. В ее пользовании находится земельный участок и жилой дом (103,7 кв. м). У ее супруга в собственности гараж и квартира (общедолевая — 7/9), в пользовании два участка и жилой дом. Кроме того, у мужчины есть три транспортных средства — «Киа PS SOUL» 2014 г., «Шевроле Авео» 2012 г. и грузовик «БАУ Феникс». За год супруг Марины Левиной заработал 2 100 000 руб.

Дмитрий Ломовцев, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области — директор департамента промышленной политики, задекларировал 3 594 729,33 руб. В собственности у него два участка, два дома и квартира (105,2 кв. м). Также есть в пользовании земельный участок. Передвигается министр на «Мицубиси Outlander XL» 2008 г.

У супруги Дмитрия Ломовцева квартира в собственности (35,1 кв. м), а также квартира в пользовании. Заработала она 417 469,65 руб.

Дмитрий Миляев, заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства, заработал в 2018 году 4 132 080,33 руб. В его собственности квартира (доля ½), также есть квартира в пользовании. У министра два автомобиля — «Ниссан Мурано» 2012 г. и «Тойота RAV-4» 2008 г.

Жена Дмитрия Миляева владеет двумя квартирами (1/3 и 2/3 доля). Ее доход в 2018 году составил 659 500 рублей.

У Оксаны Осташко, заместителя председателя правительства Тульской области, в собственности находится квартира (43,4 кв. м), в пользовании — земельный участок и жилой дом. Автомобиля у Оксаны Александровны нет. За год она заработала 3 360 206,89 руб.

Супруг зампреда владеет участком, асфальтовой площадкой и жилым домом (408,1 кв. м). Также на него зарегистрирован автомобиль «Тойота Прадо» 2014 г. Доход мужчины — 1 244 151,1 руб. за год.

У Михаила Пантелеева, министра имущественных и земельных отношений Тульской области, есть квартира (86,2 кв. м) в собственности и еще одна в пользовании. Также он является владельцем автомобиля «Мерседес Бенц ML350 4MATIC» 2012 г. За 2018 год министр заработал 3 297 229,59 руб.

У его супруги в пользовании квартира. Годовой доход женщины составил 140 163,57 руб.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов имеет в распоряжении земельный участок и жилой дом (202,3 кв. м). Также у него в собственности BMW X5 2017 г. Задекларировал министр 6 615 555,68 руб.

У его жены в собственности участок и дом (1/3 общая доля, 80 кв. м), в распоряжении также дом (202,3 кв. м) и участок. Супруга министра заработала 101 914,96 руб.

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, задекларировал 3 521 419,96 руб. У него есть в общедолевой собственности (1/3) участок и две квартиры. Автомобиль — «Мицубиси Outlander XL» 2007 г.

Его супруга владеет квартирой (½) и гаражом (¼). Также в ее пользовании есть квартира площадью 78,1 кв. м. Доход женщины — 245 074,23 руб. за год.

Татьяна Рыбкина, министр культуры Тульской области, заработала в прошлом году 3 814 036,7 руб. В ее собственности дача, земельный участок и две квартиры (59,2 и 89,4 кв. м). Передвигается министр на автомобиле «Ниссан Жук» 2013 года выпуска.

Министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков задекларировал 3 191 352,2 руб. В его собственности земельный участок и квартира (36,9 кв. м). В распоряжении также есть квартира. Автомобили министра — «Мерседес s500» 2013 г. и «Шевроле Нива» 2009 г.

Его супруга в распоряжении имеет квартиру (36,9 кв. м). Доход — 1 050 231,47 руб.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов заработал за год 3 402 437,38 руб. В его собственности есть квартира (55,7 кв. м), также есть квартира в пользовании. Передвигается министр на Toyota Corolla 2013 г.

Алевтина Шевелева, министр образования Тульской области, заработала 1 354 141,54 руб. У нее в собственности есть квартира (50,9 кв. м), а также автомобиль «Рено Дастер» 2014 года выпуска.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко задекларировала 3 313 749,63 руб. В ее собственности две квартиры (одна в общедолевой — 1/6), а также «Мерседес Бенц» 2014 года выпуска.

Супруг Элеоноры Шевченко заработал за год 1 225 639,18 руб. В его собственности есть квартира (доля 5/6), а в пользовании — квартира 65,6 кв. м.

Владимир Юдин, министр финансов Тульской области, заработал 3 243 799,13 руб. в 2018 году. В его собственности квартира (общедолевая 2/5), нежилое помещение и автомобиль «Ниссан X-TRAIL» 2015 года.

Его супруга задекларировала 738 551,94 руб. В ее собственности два земельных участка, жилой дом (доля ½) и квартира (общедолевая, 2/5).