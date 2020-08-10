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Тульская область в числе регионов, где больше всего людей с антителами к коронавирусу
Фото из архива Myslo.

Тульская область в числе регионов, где больше всего людей с антителами к коронавирусу

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова назвала регионы, где зафиксирована наибольшая доля людей с антителами к COVID-19. По ее словам, ведомство продолжает серологические исследования на коронавирус, они проведены уже в 26 субъектах.
 
- Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных — это Тюменская область — 24,5%, Тульская область — 27,8%, Санкт-Петербург — 26% и Республика Татарстан — 31,5%, — цитирует Попову РИА «Новости».
 
Напомним, ранее глава тульского Роспотребнадзора Александр Ломовцев заявил, что, по предварительной информации, значительная часть жителей нашего региона уже выработала иммунитет к коронавирусной инфекции.
Сюжет: Коронавирус
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