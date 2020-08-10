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Голодный туляк пострадал во время покупки шаурмы

Голодный туляк пострадал во время покупки шаурмы

Парень ненадолго отвлекся, и в это время у него увели рюкзак.

В Туле в полицию обратился молодой человек. Он заявил, что во время покупки шаурмы неизвестный украл у него рюкзак с музыкальной колонкой и зарядным устройством внутри.

- Подозреваемого в кратчайшие сроки обнаружили и доставили для разбирательства сотрудники патрульно-постовой службы. Неработающий ранее судимый за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков мужчина признался в содеянном, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Похищенное изъято. В полиции выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:37 +14
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