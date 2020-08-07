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С 1 сентября в Тульской области возобновятся концерты, спектакли и цирковые представления

С 1 сентября в Тульской области возобновятся концерты, спектакли и цирковые представления

Но с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно изменениям, с 1 сентября 2020 года разрешается проведение в помещениях культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей, цирковых представлений и концертов.

Организации, чья деятельность возобновляется, обязаны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, утвержденных главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, главным государственным санитарным врачом по Тульской области в соответствующих сферах деятельности.

Напомним, до 17 августа сохраняется масочный режим в местах общего пользования и по-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций. Но с 10 августа разрешили работать боулингам, бильярдным и букмекерским конторам.

С полным текстом указа губернатора можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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