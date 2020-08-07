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В Туле житель табора украл из гипермаркета женские туфли
Фото: static.wixstatic.com.

В Туле житель табора украл из гипермаркета женские туфли

Неработающего ранее судимого злоумышленника задержали сотрудники ППС.

Тульские полицейские задержали 37-летнего представителя цыганского этноса, подозреваемого в краже. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, мужчина пришел в отдел женской одежды в одном из гипермаркетов города и, как ему показалось, незаметно забрал пару туфель.

Сотрудники магазина вовремя заметили кражу и вызвали полицию. Вора задержал наряд патрульно-постовой службы. Рецидивист признался в содеянном, похищенное изъято. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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