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Снятие ограничений в Тульской области: разрешили работать бильярдным, но продлили масочный режим

Снятие ограничений в Тульской области: разрешили работать бильярдным, но продлили масочный режим

Новые правила действуют с 10 августа.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Согласно изменениям, действие некоторых ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 17 августа. В частности, сохраняется масочный режим в местах общего пользования и по-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.

С 10 августа могут возобновить свою работу бильярдные и боулинги, букмекерские конторы и пункты приема ставок.

С полным текстом указа губернатора ознакомиться можно здесь.

Сюжет: Коронавирус
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