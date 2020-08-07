Снятие ограничений в Тульской области: разрешили работать бильярдным, но продлили масочный режим
Новые правила действуют с 10 августа.
Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Согласно изменениям, действие некоторых ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 17 августа. В частности, сохраняется масочный режим в местах общего пользования и по-прежнему под запретом остаются проведение массовых мероприятий, работа развлекательных и досуговых организаций.
С 10 августа могут возобновить свою работу бильярдные и боулинги, букмекерские конторы и пункты приема ставок.
С полным текстом указа губернатора ознакомиться можно здесь.
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