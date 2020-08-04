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Жену погибшего в страшном ДТП суворовского полицейского доставили на вертолете в Склиф
Фото из архива Myslo.

Жену погибшего в страшном ДТП суворовского полицейского доставили на вертолете в Склиф

Женщина находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь продолжают бороться врачи.

Как стало известно Myslo, супругу погибшего в страшной автомобильной аварии полицейского Игоря Кондрашкина сегодня перевезли вертолетом санавиации в столичный НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского.

Женщина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, медики делают всё возможное, чтобы спасти ей жизнь. Напомним, роковое ДТП произошло 29 июля в Суворовском районе. Водитель Nissan X-Trail пошел на обгон на подъеме, но не успел завершить маневр и врезался во встречный автомобиль, в котором ехал местный участковый Игорь Кондрашкин с женой и детьми.

Полицейский погиб на месте, проститься с ним пришли более 100 человек. Его семилетний сын спустя два дня умер в больнице, не приходя в сознание. Старшего мальчика доставили вертолетом санавиации в одну из московских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое. Уголовное дело по факту ДТП расследуют сотрудники СУ СК России по Тульской области.

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Место
Тульская областьСуворовский район

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