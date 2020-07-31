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Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли более ста человек

Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли более ста человек

Среди них были не только коллеги и сослуживцы погибшего, но и простые жители Суворова.

В Суворове состоялось прощание с участковым уполномоченным межмуниципального отдела МВД России «Суворовский» Игорем Кондрашкиным. Полицейский погиб 29 июля в ДТП. Ему было 33 года. Общий стаж службы в органах внутренних дел составлял более 6 с половиной лет. За период службы полицейский имел 7 поощрений.

Напомним, 29 июля в Суворове примерно в 19.00 произошло смертельное ДТП с участием кроссовера Nissan X-Trail и Volkswagen Polo.

По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail пошел на обгон на подъеме, но не успел завершить маневр и врезался во встречный автомобиль, в котором ехала семья – супруги с детьми. Игорь Кондрашкин, находившийся за рулем, погиб на месте. Его жена и дети были доставлены в больницу.

По данным регионального минздрава, состояние двух детей в возрасте 7 и 11 лет оценивается как крайне тяжелое. У 7-летнего мальчика произошла остановка сердца. В результате реанимационных действий состояние ребенка удалось стабилизировать. Ему и его 11-летнему брату требовалась специализированная врачебная помощь, дети были доставлены двумя рейсами санавиации в детскую областную больницу.

В церемонии прощания принял участие начальник Управления МВД России по Тульской области, сотрудники полиции региона, правоохранительных органов и ветераны органов внутренних дел. Соболезнования семье выразил лично начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.

Проводить в последний путь полицейского пришли более ста человек. Среди них были коллеги, сослуживцы погибшего, а также жители Суворова, которых потрясла случившаяся в их городе трагедия.

Галерея
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 1
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 2
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 3
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 4
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 5
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 6
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 7
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 8
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 9
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 10
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 11
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 12
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 13
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 14
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 15
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 16
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 17
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 18
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 19
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 20
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 21
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 22
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 23
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 24
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 25
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 26
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 27
Жуткое ДТП в Суворове: проститься с погибшим полицейским пришли сотни человек, Фото: 28
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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:42 +10
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