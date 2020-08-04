На ул. Металлистов в Туле появилась «аллея зонтиков»
Зонты уже вывешены, но их купола пока закрыты.
В Музейном квартале на ул. Металлистов скоро появится примечательная инсталляция – аллея зонтиков. Ранее она уже радовала посетителей ТДК «Ликёрка Лофт» и быстро завоевала популярность у туляков.
Зонты уже вывешены, но их купола пока закрыты. Полюбоваться на парящие в воздухе зонтики смогут все желающие. Мода на подобные инсталляции пришла из европейских стран – Испании и Португалии.
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