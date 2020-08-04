На ул. Металлистов в Туле появилась «аллея зонтиков»

Зонты уже вывешены, но их купола пока закрыты.

В Музейном квартале на ул. Металлистов скоро появится примечательная инсталляция – аллея зонтиков. Ранее она уже радовала посетителей ТДК «Ликёрка Лофт» и быстро завоевала популярность у туляков.

Зонты уже вывешены, но их купола пока закрыты. Полюбоваться на парящие в воздухе зонтики смогут все желающие. Мода на подобные инсталляции пришла из европейских стран – Испании и Португалии.