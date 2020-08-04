На ул. Рязанской полиция задержала двух иностранцев

Вечером 4 августа на ул. Рязанской в Туле напротив дома № 32 к. 4 сотрудники полиции задержали двух иностранных граждан, передвигавшихся на автомобиле Daewoo Nexia.

По словам очевидцев, мужчина в гражданской одежде попытался задержать этот автомобиль примерно в 300 метрах от этого места, однако водитель легковушки попытался сбить его – оперативник около 200 метров проехал на капоте машины.

Некоторое время задержанным пришлось лежать на проезжей части, закованными в наручники. После задержания водителю машины стало плохо, сотрудники проезжавшей мимо бригады СМП оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным, задержанные подозреваются в вымогательстве.

На момент публикации на месте работает следственно-оперативная группа. В присутствии понятых у задержанных изъяли некоторую сумму денег, обстоятельства случившегося уточняются. Из-за проводимых мероприятий на ул. Рязанской образовалась огромная пробка в обе стороны.