новости
новости
Регистрация
На ул. Рязанской полиция задержала двух иностранцев

На ул. Рязанской полиция задержала двух иностранцев

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Вечером 4 августа на ул. Рязанской в Туле напротив дома № 32 к. 4 сотрудники полиции задержали двух иностранных граждан, передвигавшихся на автомобиле Daewoo Nexia.

По словам очевидцев, мужчина в гражданской одежде попытался задержать этот автомобиль примерно в 300 метрах от этого места, однако водитель легковушки попытался сбить его – оперативник около 200 метров проехал на капоте машины.

Некоторое время задержанным пришлось лежать на проезжей части, закованными в наручники. После задержания водителю машины стало плохо, сотрудники проезжавшей мимо бригады СМП оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным, задержанные подозреваются в вымогательстве.

На момент публикации на месте работает следственно-оперативная группа. В присутствии понятых у задержанных изъяли некоторую сумму денег, обстоятельства случившегося уточняются. Из-за проводимых мероприятий на ул. Рязанской образовалась огромная пробка в обе стороны.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 19:07 +13
Другие статьи по темам
Событие
задержаниезадержали на дорогеполицияоперативные мероприятия
Место
Тулаулица Рязанская

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жену погибшего в страшном ДТП суворовского полицейского доставили на вертолете в Склиф
Жену погибшего в страшном ДТП суворовского полицейского доставили на вертолете в Склиф
В Новомосковске «Хонда» опрокинулась после столкновения с «Ситроеном»
В Новомосковске «Хонда» опрокинулась после столкновения с «Ситроеном»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.