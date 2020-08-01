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Жуткое ДТП в Суворове: пострадавший ребенок скончался в больнице

Жуткое ДТП в Суворове: пострадавший ребенок скончался в больнице

За жизнь его старшего брата продолжают бороться врачи.

Как стало известно Myslo, сегодня ночью в больнице скончался 7-летний мальчик, пострадавший в страшном ДТП в Суворове. За жизнь его 11-летнего брата борются врачи московской больницы — накануне ребенка доставили на вертолете санавиации в столицу.

Напомним, эта авария случилась 29 июля. По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail пошел на обгон на подъеме, но не успел завершить маневр и врезался во встречный автомобиль, в котором ехала семья — супруги с детьми. Игорь Кондрашкин, полицейский, находившийся за рулем, погиб на месте. Его жена и дети были доставлены в больницу. У 7-летнего мальчика произошла остановка сердца. Ребенка удалось стабилизировать. Позже его и 11-летнего мальчика двумя рейсами санавиации доставили в детскую областную больницу.

Игоря Кондрашкина похоронили накануне в Суворове, проститься с мужчиной пришли более сотни человек.

Его жена до сих пор остается в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его расследует Следственный комитет. Предполагаемый виновник аварии, водитель «Ниссана», сейчас в больнице.

Следователи СК  устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, 

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