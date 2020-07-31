Уголовное дело о страшном ДТП в Суворове передано в Следственный комитет

Подозреваемый в аварии, в которой погиб полицейский и пострадала его семья, находится в больнице.

По ходатайству и. о. руководителя СУ СК России по Тульской области Владимира Усова прокурором Тульской области из органов полиции передано уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, трагедия произошла вечером 29 июля рядом с деревней Березово Суворовского района Тульской области. Водитель Nissan X-Trail выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с Volkswagen Polo, в котором ехал участковый уполномоченный местного отдела полиции Игорь Кондрашкин вместе с женой и детьми.

От полученных травм полицейский погиб на месте, его супруга и двое сыновей находятся в больнице в тяжёлом состоянии. У семилетнего мальчика произошла остановка сердца, благодаря грамотным действиям медиков его удалось реанимировать. Вместе с братом его доставили вертолётом санавиации в детскую областную больницу.

Водитель «Ниссана» тоже госпитализирован. Следователи СК устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, расследование продолжается.