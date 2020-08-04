С начала пандемии в Тульской области скончались 250 человек с коронавирусом
Об этом сообщает московский оперштаб.
В Тульской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом. Всего же с начала пандемии скончались 250 человек с COVID-19.
Отметим, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.
сегодня, в 10:43, 2 1134 0
вчера, в 15:00, 47 3462 -6
вчера, в 13:57, 12 1659 -3
вчера, в 13:10, 4 3053 0
Другие статьи по темам
Место