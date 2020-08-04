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С начала пандемии в Тульской области скончались 250 человек с коронавирусом

С начала пандемии в Тульской области скончались 250 человек с коронавирусом

Об этом сообщает московский оперштаб.

В Тульской области за сутки умерли два пациента с коронавирусом. Всего же с начала пандемии скончались 250 человек с COVID-19.

Отметим, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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