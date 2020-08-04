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Стали известны итоги основного периода ЕГЭ в Тульской области
Фото из архива Myslo.

Стали известны итоги основного периода ЕГЭ в Тульской области

О них рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Основной период ЕГЭ прошел с 3 по 25 июля без организационных и технологических сбоев. В едином государственном экзамене в 2020 году приняли участие 5937 человек. 6 участников ЕГЭ были удалены за нарушение порядка проведения ГИА (пользование смартфонами и шпаргалками).

Чаще всего в этом году участники ЕГЭ выбирали:

  • русский язык (93,1%);

  • математику профильного уровня (58,6%);

  • обществознание (53,6%);

  • физику (28,5%);

  • биологию (21,1%).

По словам министра, результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математике сопоставимы с прошлогодними. Стали лучше результаты экзаменов по литературе, географии и истории. По сравнению с прошлым годом увеличились средний балл и доля высокобалльных работ.

100 баллов получили 65 участников экзаменов, из них 40 — по русскому языку, 10 — по литературе, 4 — по информатике и ИКТ, по 3 — по истории и обществознанию, по 2 — по физике и химии, 1 — по математике профильного уровня.

Министр образования Алевтина Шевелева:

Алевтина Шевелева

Мы уверены в качестве работ наших выпускников, тем более, что были организованы перекрестные проверки между регионами: 11,4% работ выпускников Тульской области проверяли эксперты из другого региона, поэтому считаем полученные результаты объективными.

 

Конфликтная комиссия Тульской области в этом году работает в дистанционном режиме. Пункты рассмотрения апелляций организованы в 24 муниципальных образованиях. На данный момент подано 303 заявления о несогласии с выставленными баллами.

С 3 по 8 августа 2020 года проходит дополнительный период ЕГЭ. В нем участвуют 42 человека.

Окончательные итоги ЕГЭ 2020 года будут подведены после получения результатов всех экзаменов и завершения работы конфликтной комиссии.

 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:55 0
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