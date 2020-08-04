новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки 33 новых случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки 33 новых случая коронавируса

Об этом сообщает московский оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса, выздоровели 35 человек.

Отметим, что за всё время COVID-19 заразились 8444 жителя региона, на данный момент вылечились 7052 человека.

 
За сутки в России выявлено 5159 новых случаев коронавируса, зафиксировано 144 летальных исхода, выздоровели 7 878 человек.
 
 
С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 861423 человека, зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.
 
Сюжет: Коронавирус
С начала пандемии в Тульской области скончались 250 человек с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
С начала пандемии в Тульской области скончались 250 человек с коронавирусом
сегодня, в 10:50, 4 539 1
В сентябре Тулу ждет масштабная дезинфекция
Жизнь Тулы и области
В сентябре Тулу ждет масштабная дезинфекция
вчера, в 15:00, 47 3463 -6
В Тульской области снижается уровень заболеваемости COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области снижается уровень заболеваемости COVID-19
вчера, в 13:57, 12 1659 -3
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 августа
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 3 августа
вчера, в 13:10, 4 3053 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С начала пандемии в Тульской области скончались 250 человек с коронавирусом
С начала пандемии в Тульской области скончались 250 человек с коронавирусом
В Туле у нелегального таксиста отобрали автомобиль
В Туле у нелегального таксиста отобрали автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.