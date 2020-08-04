Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки 33 новых случая коронавируса
Об этом сообщает московский оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса, выздоровели 35 человек.
Отметим, что за всё время COVID-19 заразились 8444 жителя региона, на данный момент вылечились 7052 человека.
За сутки в России выявлено 5159 новых случаев коронавируса, зафиксировано 144 летальных исхода, выздоровели 7 878 человек.
С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 861423 человека, зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.
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