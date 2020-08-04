В Тульской области за сутки 33 новых случая коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает московский оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса, выздоровели 35 человек.

Отметим, что за всё время COVID-19 заразились 8444 жителя региона, на данный момент вылечились 7052 человека.

За сутки в России выявлено 5159 новых случаев коронавируса, зафиксировано 144 летальных исхода, выздоровели 7 878 человек.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 861423 человека, зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.