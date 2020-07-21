новости
новости
Регистрация
В Тульской области скончались пятеро пациентов с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области скончались пятеро пациентов с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Новомосковска и Щекинского района в возрасте от 49 до 85 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, с начала пандемии в Тульской области скончался 191 житель региона с коронавирусом.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за сутки 44 случая коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 44 случая коронавируса
сегодня, в 10:42, 3 1519 -1
Алексей Дюмин о коронавирусных ограничениях на осень: «Как говорится, хочешь мира – готовься к войне»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о коронавирусных ограничениях на осень: «Как говорится, хочешь мира – готовься к войне»
вчера, в 16:01, 48 5647 -1
В Тульской области коронавирусом заразились 602 медика
Жизнь Тулы и области
В Тульской области коронавирусом заразились 602 медика
вчера, в 15:22, 33 2146 2
Глава Роспотребнадзора назвал возможные сроки, когда в Тульской области перестанут ежедневно регистрировать COVID-19
Жизнь Тулы и области
Глава Роспотребнадзора назвал возможные сроки, когда в Тульской области перестанут ежедневно регистрировать COVID-19
вчера, в 14:50, 56 8228 -4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:49 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусаскончались с коронавирусом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловском районе нашли труп объявленного в розыск мужчины
В Узловском районе нашли труп объявленного в розыск мужчины
В Тульской области за сутки 44 случая коронавируса
В Тульской области за сутки 44 случая коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.