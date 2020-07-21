В Тульской области скончались пятеро пациентов с COVID-19

Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Новомосковска и Щекинского района в возрасте от 49 до 85 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, с начала пандемии в Тульской области скончался 191 житель региона с коронавирусом.