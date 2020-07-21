В Тульской области за сутки 44 случая коронавируса
За весь период COVID-19 заразились 7977 жителей региона.
По данным регионального оперативного штаба, за сутки в Тульской области зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
44 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За сутки в России выявлено 5842 новых случая коронавируса, зафиксировано 153 летальных исхода, выздоровело 8782 человека.
Всего с начала пандемии в стране заболели 783 328 человек.
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