В Узловском районе нашли труп объявленного в розыск мужчины

Фото из архива Myslo.

17 июля в Узловском районе Тульской области обнаружили труп объявленного в розыск 47-летнего мужчины. Тело нашли в одной из заброшенных дач в районе села Высоцкое. В ходе осмотра эксперты выявили признаки, однозначно указывающие на криминальный характер смерти человека.

После этого в Узловой главный полицейский области провел рабочее совещание с руководителями оперативных подразделений регионального Управления МВД и отдела МВД по Узловскому району. Он обсудил вопросы организации работы, направленной на выяснение всех деталей и обстоятельств совершенного преступления, установление круга лиц, возможно, причастных к случившемуся.

– Сергей Галкин ориентировал личный состав на проведение комплекса необходимых оперативных мероприятий и отработку всех версий произошедшего. Осуществление данной работы он взял под личный контроль», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.