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В Тульской области выявлено 49 новых случаев коронавируса

В Тульской области выявлено 49 новых случаев коронавируса

За весь период COVID-19 заразились 7845 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов.

 

За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев COVID-19, умерли из-за коронавируса 124 человека и выздоровели 7 490 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 765 437 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 12 247 летальных исхода.

За всё время эпидемии в стране выздоровели после коронавируса 546 863 человека.
Сюжет: Коронавирус
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