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За сутки в Тульской области скончались три человека с COVID-19

За сутки в Тульской области скончались три человека с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Кимовска, Киреевского и Ясногорского районов в возрасте 31 года, 54 и 62 лет.

Общее число умерших из-за коронавируса составляет 178.

41 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19. Подробная статистика по распространению коронавируса в нашем регионе по данным на 18 июля здесь.

 
Сюжет: Коронавирус
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