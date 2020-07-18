За сутки в Тульской области скончались три человека с COVID-19

Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Кимовска, Киреевского и Ясногорского районов в возрасте 31 года, 54 и 62 лет.

Общее число умерших из-за коронавируса составляет 178.

41 житель Тулы и других районов области выздоровел от COVID-19. Подробная статистика по распространению коронавируса в нашем регионе по данным на 18 июля здесь.