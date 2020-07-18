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В Киреевске полиция задержала велосипедных воров

В Киреевске полиция задержала велосипедных воров

Не исключено, что подозреваемые могут быть причастны к другим случаям хищений чужого имущества.

Кражами велосипедов промышлял 25-летний безработный и ранее судимый мужчина. Он похищал их из подъездов одного и того же дома. 

Мужчина изобличен в двух подобных преступлениях. Одно из них он совершил вместе с 39-летним ранее судимым подельником.

Подозреваемые признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе МВД России по Киреевскому району проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей и обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого и его подельника.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:33 +1
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Событие
кража велосипеда
Место
Киреевский районТульская область

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