В Киреевске полиция задержала велосипедных воров

Не исключено, что подозреваемые могут быть причастны к другим случаям хищений чужого имущества.

Кражами велосипедов промышлял 25-летний безработный и ранее судимый мужчина. Он похищал их из подъездов одного и того же дома.

Мужчина изобличен в двух подобных преступлениях. Одно из них он совершил вместе с 39-летним ранее судимым подельником.

Подозреваемые признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе МВД России по Киреевскому району проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех деталей и обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого и его подельника.